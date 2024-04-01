За даними слідства, кремлівські спецслужби завербували жінку восени 2023 року. Тепер їй "світить" довічне ув'язнення.

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Харків'янка коригувала удари

У вільний від роботи час жінка допомагала росіянам поцілити в пункти базування Сил оборони. Для наведення ворожого вогню вона отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.



Жінку уже затримали / Фото СБУ

Вона приховано спостерігала поблизу об'єкта, аби встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Далі передавала дані російському куратору з позначенням координат на Google-картах.

Завдяки цій інформації окупанти готували атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Шахед".



Жінка передавала окупантам інформацію про розташування українських військ / Скриншоти СБУ

Шпигунку затримали

Ворожу поплічницю викрили ще на початковому етапі її розвідувальної активності. Жінку затримали вдома. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з росіянами.

Слідчі СБУ повідомили харків'янці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд взяв зловмисницю під варту. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримує зрадників