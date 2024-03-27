Відомо, що вони готували ракетні удари по військових частинах, об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах країни. Особливу увагу агенти ФСБ приділяли армійським підрозділам, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, інформації про Сили оборони на Полтавщині, а також Київській телевежі і столичній ТЕЦ.

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Що планували агенти ФСБ

Правоохоронці розповіли, що агенти збирали інформацію про армійські підрозділи, що забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, а також намагалися про технічний стан Київської телевежі та однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону, щоб направити окупантам координати для коригування повітряних атак.

У повідомленні мовиться, що один із російських агентів, працював як експедитор у одеській компанії, яка постачає продукти харчування для військових підрозділів.

Затримані агенти ФСБ / Фото СБУ

Інший фігурант збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після обстрілу у березні 2022 року та фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрику і тепло для значної частини столичного регіону.

За даними слідства, одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший – 24-річний киянин. Наприкінці січня цього року вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ по Москві та московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки,

– розповіли правоохоронці.

Обох зловмисників затримали "на гарячому", коли ті шпигували за об'єктами. Агенти діяли окремо один від одного та за свою роботу отримували грошову "винагороду".

Їм пред'явлено підозру за статтею "державна зрада". Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

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