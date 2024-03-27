Про це глава Служби безпеки України Василь Малюк розповів в інтерв'ю ICTV. Він зазначив, що засуджених священнослужителів визнали винними у держзраді, розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та інших злочинах.

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Священнослужителів притягують до відповідальності

Якщо особа в рясі стоїть і телефоном коригує вогонь ворога по мирному кварталу Луганської області. Що тут спільного з Богом? Чи може ряса і кадило в такому випадку бути індульгенцією? Звісно, ні. Ми її притягуємо до відповідальності, як і будь-кого іншого,

– наголосив Василь Малюк.

Глава Служби безпеки України зазначив, що судові вироки за сприяння російським загарбникам уже отримали 23 священнослужителі УПЦ МП. У суді їх визнали винними не лише у державній зраді, а й розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та інших злочинах.

Це різні злочини – від держзради до розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Також там 37 підозр і понад 80 кримінальних проваджень,

– зазначив він.

Водночас Василь Малюк наголосив, що СБУ не бореться зі священнослужителями загалом. Але у неї виникають питання до тих представників церков, котрі працюють проти України, "прикриваючи рясою фсбешні мундири".

Як Малюк відреагував на свій "арешт" у Росії

Звернімо увагу, що 26 березня один з судів Москви ухвалив рішення про "заочний арешт" глави СБУ Василя Малюка. Звинувачують його у буцімто "організації теракту". Крім того, окупанти оголосили його у "міжнародний та федеральний розшук".

Василь Малюк у коментарі 24 Каналу заявив, що відповідні рішення не заслуговують жодної уваги.

Рішення про арешт від кишенькових суддів кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд – на їхнім господарем Путіним. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше,

– прокоментував Малюк.

Ще двома словами обмовимося про так зване рішення так званого Басманного суду. У ньому заявили, що Василь Малюк буцімто винний в "організації теракту" на Кримському мосту у жовтні 2022 року. Доказами цього стали буцімто різні заяви глави СБУ, які лунали в ефірі телемарафону.