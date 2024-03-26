Голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю телеканалу ICTV у межах марафону "Єдині новини" анонсував нові операції на території Росії.

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У Росії буде нова "бавовна"

Малюк зазначив, що Росія видозмінює оборону після спецоперацій України на її території. Однак СБУ ніколи не повторюються. Тож варто очікувати на нову "бавовну".

Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося і якщо вони десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми, зрозуміло, йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите,

– сказав Малюк.

Він зазначив, що працівники спецслужби з початку повномасштабної війни знищили 809 російських танків, а також іншу бронетехніку і РЕБи.

Також серед успішних операцій СБУ Малюк назвав ураження радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулищі в Білорусі.

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