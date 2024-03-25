Глава СБУ дав інтерв'ю в ефірі телемарафону. В ньому він згадав успішні операції Служби. Наприклад, ударами по нафтозаводах можна перекрити кисень Путіну, бо Росія заробляє на нафті.

Дивіться також Сили оборони вразили більшість НПЗ у європейській частині Росії: показуємо на карті

Як СБУ бореться з російськими агентами – і переграє їх

Я б не недооцінював ворога. Вони є дійсно сильними. Проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. За минулий рік виявлено 47 агентурних мереж,

– повідомив глава Служби безпеки України.

Наприклад, у Київській області діяла законсервована група молодиків радикальної спрямованості, яка по завданню ФСБ пройшла курси операторів бойових дронів. Вони вже навіть придбали бойові дрони, щоб знищити систему Patriot, але були затримані.

А інша група на Одещині збирала інформацію, щоб організувати ракетні обстріли. Куратор цієї групи був на території невизнаного Придністров'я. Його вдалося виманити на територію України та затримати. Наразі чоловік свідчить проти низки одеситів, які працювали на ворога. Серед них були навіть народні депутати Дубінський і Деркач.

"СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни"

Василь Малюк підкреслив: важливо документувати всіх злочинців.

"Я називаю це справжніми гадюшниками, і кожну таку гадюку ми маємо задокументувати. Маємо виявити і задокументувати всіх, усю мережу, а не одноосібного держзрадника", – пояснив свою думку Малюк.

Тут працівникам СБУ стає в пригоді їхня робота з виявлення транснаціональних злочинців. Вони вводять своїх конфідентів в злочинну мережу. Звісно, це складно, але дає плоди. В цей спосіб, за словами Малюка, молодь стає більш досвідченою.

"Є ті, хто не дасть ворогові пройти повз нас", – упевнений глава СБУ.

Викрити агентурні мережі та побачити російських агентів на лаві підсудних – це лише 20% контррозвідувальної діяльності СБУ.

Чим займається контррозвідка СБУ:

проводить "складні багатоетапні контррозвідувальні ігри";

створює потенційних якісних подвійних агентів;

веде активні контррозвідувальні заходи.

Чи є зрадники в СБУ

На жаль, таке буває. Василь Малюк навів приклад викриття агентурної мережі, куди входили представники розвідспільноти – колишні співробітники ГУР, СЗР і чинний на той момент офіцер СБУ. Ці люди за гроші передавали росіянам інформацію про Сили оборони та об'єкти критичної інфраструктури по всій Україні. ГУР і СЗР підключилися до операції СБУ, щоб протидіяти злочинцям. Вони давали зрадникам дезінформацію і зрештою затримали їх. Це сталося два місяці тому.

Очільник СБУ говорить, що такий випадок – це радше виняток із правил. Адже саме СБУ знаходить таких негідників, тому можна казати, що система очищує сама себе. За останній рік у ній не було жодного витоку інформації про планування та підготовку спецоперацій.

Окупанти зламують "андроїди"

Росіяни намагаються проникнути в смартфони. Вони використовують сім різновидів шифрованих програмних закладок (ШПЗ), які впроваджують дистанційно. Такі закладки можуть знімати інформацію з месенджерів і прослуховувати телефон онлайн. Але це не означає, що Україна безпомічна перед цим. "Ворог проникає до нас, а ми проникаємо до них", – заінтригував Малюк.

Малюк висловився про Киву та Кримський міст

Він сказав, що Ілля Кива віддав кармічні борги перед українцями, як і багато інших.

А після ураження Кримського мосту західні спецслужби сказали, що знімають капелюхи. Та незаконна споруда може почути й третій "привіт" від української спецслужби.