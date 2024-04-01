По данным следствия, кремлевские спецслужбы завербовали женщину осенью 2023 года. Теперь ей “светит” пожизненное заключение.

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Харьковчанка корректировала удары

В свободное от работы время женщина помогала россиянам попасть в пункты базирования Сил обороны. Для наведения вражеского огня она получала от оккупантов геолокации потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.



Женщину уже задержали / Фото СБУ

Она скрыто наблюдала вблизи объекта, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники. Далее передавала данные российскому куратору с обозначением координат на Google-картах.

Благодаря этой информации оккупанты готовили атаки на город с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед".



Женщина передавала оккупантам информацию о расположении украинских войск / Скриншоты СБУ

Шпионку задержали

Вражескую пособницу разоблачили еще на начальном этапе ее разведывательной активности. Женщину задержали дома. Во время обысков у нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с россиянами.

Следователи СБУ сообщили харьковчанке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд взял злоумышленницу под стражу. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задерживает предателей