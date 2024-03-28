Так, военная разведка России пыталась "завести" своего агента в штаб Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Впрочем, не удалось. Вражескую попытку сорвала военная контрразведка СБУ.

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Предатель сотрудничал с ГРУ

Пособника российской спецслужбы, который под видом капеллана пытался присоединиться к украинским десантникам, задержали в Киеве.

Агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ, чтобы шпионить за местами ее базирования и перемещения в направлении передовой,

– сообщили в СБУ.

Добавили, что российский "крот" должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений ДШВ. Таким образом надеялся расширить свои "возможности" по сбору данных о вооружении, рабочие планы, а также боевые операции украинских защитников.



Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили "крота", установили его российских кураторов и задокументировали разведывательную активность врага. Задержали, когда проходил собеседования в штабе Командования ДШВ по "зачислению" в ряды ВСУ.

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В Киеве задержали российского "крота" / Фото СБУ

По данным следствия, задержанным оказался главный специалист одного из департаментов Киевской областной военной администрации,

– уточнили в СБУ.

Также отметили, что чиновника дистанционно завербовал кадровый сотрудник 317-го разведывательного центра главного управления генштаба вооруженных сил России – известного как ГРУ.



Кстати, чтобы выдавать себя за капеллана, киевлянин сделал фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий. До этого российская спецслужба давала ему "испытательные" задания еще во время его работы в военной администрации.



Коммуникацию с агрессором предатель поддерживал через анонимный чат в мессенджере. Во время задержания у него изъяли телефон с доказательствами переписки с ГРУ.

Предателя завербовало ГРУ / Фото СБУ

Обратите внимание! Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Кстати, накануне в Украине задержали агентов ФСБ, которые следили за Генштабом и готовили ракетные удары.