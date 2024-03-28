В частности, этот агент передавал информацию российской ФСБ, а также работал на службу "чисто за идею". Об этом в интервью Елене Фроляк рассказал председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает 24 Канал.

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Украинский подполковник сотрудничал с ФСБ сугубо "за идею"

В разговоре Малюк вспомнил, что вместе с генералом Сырским СБУ "разрабатывала и реализовывала" военнослужащего ВСУ, который оказался государственным изменником. Этого российского агента служба выявляла достаточно долго.

Именно в ОСУВ "Хортица" работал этот предатель. По словам Малюка, генерал Сырский очень помогал СБУ в документировании всей необходимой для разоблачения информации.

"Было понятно, что он (российский агент – 24 Канал) передает врагу всю возможную разведывательную информацию из различных информационных потоков Украины, в частности с ограниченным доступом. Нам удалось его обнаружить и задержать. Он был в звании подполковника", – рассказал глава СБУ.

В то же время Малюк признался, что был удивлен, узнав детали вербовки и работы с врагом. Как оказалось, задержанный подполковник отказался от зарплаты в ФСБ и работал "за идею". Более того, этот человек сам родом с Волыни.

Он является коренным жителем и уроженцем Волынской области. И его дед потенциально бегал с автоматом среди уповцев и воевал против врага. А он (подполковник – 24 Канал) по-другому проявился,

– подчеркнул председатель СБУ.

В конце концов, по словам Малюка, удалось выяснить, что военнослужащий был частью сети вражеских агентов. Ведь после этого СБУ разоблачила подполковника Нацгвардии, который тоже работал на врага.

Обратите внимание! Малюк также в интервью добавил, что за 2023 год СБУ разоблачила 47 российских агентурных сетей в Украине. В то же время в самой спецслужбе за последний год не было утечек информации о планировании и подготовке спецопераций. Самая большая из этих сетей, в которую входили государственные изменники, действовала в Николаевской области.