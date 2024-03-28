Зокрема, цей агент передавав інформацію російській ФСБ, а також працював на службу "суто за ідею". Про це в інтерв'ю Олені Фроляк розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає 24 Канал.
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Український підполковник співпрацював з ФСБ суто "за ідею"
У розмові Малюк пригадав, що разом із генералом Сирським СБУ "розробляла і реалізовувала" військовослужбовця ЗСУ, який виявився державним зрадником. Цього російського агента служба виявляла досить довго.
Саме в ОСУВ "Хортиця" працював цей зрадник. За словами Малюка, генерал Сирський дуже допомагав СБУ в документуванні усієї необхідної для викриття інформації.
"Було зрозуміло, що він (російський агент – 24 Канал) передає ворогові всю можливу розвідувальну інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити й затримати. Він був у званні підполковника", – розповів глава СБУ.
Водночас Малюк зізнався, що був здивований, дізнавшись деталі вербування і роботи з ворогом. Як виявилося, затриманий підполковник відмовився від зарплати у ФСБ і працював "за ідею". Ба більше, цей чоловік є сам родом із Волині.
Він є корінним жителем і уродженцем Волинської області. І його дід потенційно бігав з автоматом серед упівців і воював проти ворога. А він (підполковник – 24 Канал) по-іншому проявився,
– наголосив голова СБУ.
Зрештою, за словами Малюка, вдалося з’ясувати, що військовослужбовець був частиною мережі ворожих агентів. Адже після цього СБУ викрила підполковника Нацгвардії, який теж працював на ворога.