Василий Малюк рассказал в интервью о разоблачении Службой безопасности российских агентурных сетей. К сожалению, к таким сетям были привлечены и некоторые народные депутаты, и отдельные представители Вооруженных Сил Украины.

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Разоблачили российских агентов в ОСГВ "Хортица"

Рассказывая о мотивации тех, кто подчиняется российскому преступному руководству, Василий Малюк вспомнил случай в ОСГВ "Хортица".

По его словам, СБУ вместе с Главнокомандующим Александром Сырским, "разрабатывала и реализовывала" работавшего там российского агента-военнослужащего ВСУ.

Тогда генерал Сырский возглавлял ОСУВ "Хортица" и помогал украинской спецслужбе с документированием всей необходимой для разоблачения информации.

Было понятно, что он (российский агент – 24 Канал) передает врагу всю возможную разведывательную информацию, информацию из различных информационных потоков Украины, в частности с ограниченным доступом. Нам удалось его обнаружить и задержать. Он был в звании подполковника,

– рассказал глава СБУ.

Он признался, что был удивлен, узнав, что задержанный подполковник отказался от зарплаты в ФСБ и работал "за идею", хотя сам родом из Волынской области.

СБУ выяснила, что он был частью сети вражеских агентов, и также разоблачила подполковника Нацгвардии, который тоже работал в ОСГВ "Хортица". Малюк уточнил, что все агенты были задержаны и впоследствии дали показания.

Идут на сотрудничество с россиянами из-за денег

Как заверил глава Службы безопасности, основном такие люди идут на сотрудничество с российскими спецслужбами из-за "материальной зависимости". В частности, россияне могут угрожать, пытая родных, которые находятся в плену.

Однако, по словам Малюка, "одним лишь "кнутом" никто в таком случае не работает". Он добавил, что за прошлый год СБУ разоблачила 47 российских агентурных сетей. В то же время в самой спецслужбе за последний год не было утечек информации о планировании и подготовке спецопераций.

Более того, за время полномасштабной войны ГУР и СБУ осуществили ряд успешных спецопераций, которые вызвали восхищение топовых представителей западных спецслужб. Василий Малюк откровенно рассказал, существует ли между двумя разведывательными ведомствами скрытая конкуренция.