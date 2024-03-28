Так, воєнна розвідка Росії намагалася "завести" свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Втім, не вдалося. Ворожу спробу зірвала військова контррозвідка СБУ.

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Зрадник співпрацював з ГРУ

Поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників, затримали у Києві.

Агент хотів "записатися" до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової,

– повідомили в СБУ.

Додали, що російський "кріт" мав встановлювати довірливі взаємини з командуванням підрозділів ДШВ. У такий спосіб сподівався розширити свої "можливості" щодо збору даних про озброєння, робочі плани, а також бойові операції українських захисників.



Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили "крота", встановили його російських кураторів і задокументували розвідувальну активність ворога. Затримали, коли проходив співбесіди у штабі Командування ДШВ щодо "зарахування" до лав ЗСУ.

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У Києві затримали російського "крота" / Фото СБУ

За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації,

– уточнили в СБУ.

Також зазначили, що посадовця дистанційно завербував кадровий співробітник 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил Росії – відомого як ГРУ.



До речі, щоб видавати себе за капелана, киянин зробив фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій. До цього російська спецслужба давала йому "випробувальні" завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації.



Комунікацію з агресором зрадник підтримував через анонімний чат у месенджері. Під час затримання у нього вилучили телефон з доказами листування з ГРУ.

Зрадника завербувало ГРУ / Фото СБУ

Зверніть увагу! Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Тепер його загрожує довічне ув'язнення.

До речі, напередодні в Україні затримали агентів ФСБ, які стежили за Генштабом та готували ракетні удари.