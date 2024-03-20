Правоохранители рассказали, что злоумышленник разведывал места базирования и перемещения украинских войск, а особенно интересовался локациями огневых позиций комплексов противовоздушной обороны ВСУ. Эта информация позволяла российским бомбардировщикам обходить систему противовоздушной обороны и наносить удары по городу Харьков.

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Что известно о фигуранте дела

В сообщении говорится, что фигурант был завербован российской разведкой еще до начала полномасштабного вторжения России против Украины. Его близкая родственница – командир российского диверсионно-разведывательного отряда под позывным "Багира". Именно она была связистом для злоумышленника.

Правоохранители рассказали, что в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины, мужчина разведывал места базирования и движение украинских войск, которые вели бои за областной центр.

Больше всего его интересовали локации огневых позиций комплексов ПВО Вооруженных Сил Украины. Такая информация была особенно ценной для оккупантов, поскольку позволяла российским бомбардировщикам наносить удары по городу в обход систем противовоздушной обороны.

Также правоохранители отметили, что полученную от своего родственника информацию "Багира" передавала кадровому сотруднику российской разведки с целью планирования боевых операций на восточном фронте.

Сотрудники СБУ систематически отслеживали движения российского агента и задержали его в доме, где он перечислялся. Сейчас он находится под стражей и обвиняется по статье о государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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