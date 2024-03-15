СБУ провели спецоперацию в Запорожье, во время которой задержали агента военной разведки России. Он разведывал места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей.

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Что разведывал вражеский шпион

В зоне его особого внимания шпиона были пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ.

Для того, чтобы собирать разведывательные данные, фигурант действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, который осуществляет межрегиональные грузовые перевозки.

Находясь за рулем фуры, он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, но одновременно пытался скрыто фиксировать геолокации кораблей ВСУ.

Согласно данным СБУ, россияне надеялись получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины.

Скриншоты переписки шпиона:

Однако Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и поэтапно задокументировала его преступную деятельность. Это позволило провести комплексные меры для обеспечения безопасности украинских военных судов.

Также в ходе расследования стало известно о дополнительном задании российского агента – шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря.

Злоумышленника задержали возле порта Одессы

Злоумышленника задержали "на горячем", когда он следил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морского порта и пытался отчитываться агрессору.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Предателю объявили о подозрении: фото СБУ

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.