Все делалось для разжигания религиозной ненависти и создания социально-политической нестабильности в стране. СБУ задержала более 15 участников сети, из них четверо ключевых фигурантов уже находятся под стражей.

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СБУ разоблачила преступную сеть агентов ФСБ

Правоохранители сообщили, что СБУ удалось ликвидировать большую агентурную сеть ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Организация имела четкую иерархию и функциональное распределение, поддерживала постоянную связь с крупнейшими российскими СМИ, поэтому мгновенно использовали их материалы для распространения известного российского нарратива по Украине.

Задержание агентов ФСБ / Фото СБУ

В сообщении говорится, что координатором этой сети в Украине оказался клирик, который отвечал за распространение материалов, направленных на вызов межконфессиональной вражды и оправдание агрессивной войны против Украины.

Кто такой клирик Клирик – это духовный лидер, лицо, которое выполняет обряды и духовные обязанности в вероисповедании, таком как церковь или религиозная община. В этом случае клирик использовал свой духовный статус для распространения материалов, которые подталкивали к конфессиональной вражде и оправдывали агрессию против Украины

Подготовленные материалы распространялись через десятки каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах в Facebook и официальных сайтах различных епархий УПЦ МП. В дальнейшем эти фейки мгновенно подхватывали центральные пропагандистские телеканалы и интернет-издания для дальнейшего распространения.

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Работает СБУ