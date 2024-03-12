Все делалось для разжигания религиозной ненависти и создания социально-политической нестабильности в стране. СБУ задержала более 15 участников сети, из них четверо ключевых фигурантов уже находятся под стражей.
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СБУ разоблачила преступную сеть агентов ФСБ
Правоохранители сообщили, что СБУ удалось ликвидировать большую агентурную сеть ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Организация имела четкую иерархию и функциональное распределение, поддерживала постоянную связь с крупнейшими российскими СМИ, поэтому мгновенно использовали их материалы для распространения известного российского нарратива по Украине.
Задержание агентов ФСБ / Фото СБУ
В сообщении говорится, что координатором этой сети в Украине оказался клирик, который отвечал за распространение материалов, направленных на вызов межконфессиональной вражды и оправдание агрессивной войны против Украины.
Кто такой клирик
Клирик – это духовный лидер, лицо, которое выполняет обряды и духовные обязанности в вероисповедании, таком как церковь или религиозная община.
В этом случае клирик использовал свой духовный статус для распространения материалов, которые подталкивали к конфессиональной вражде и оправдывали агрессию против Украины
Подготовленные материалы распространялись через десятки каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах в Facebook и официальных сайтах различных епархий УПЦ МП. В дальнейшем эти фейки мгновенно подхватывали центральные пропагандистские телеканалы и интернет-издания для дальнейшего распространения.
Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.
Работает СБУ
- СБУ задержала предателя, который пытался смертельно отравить командование ВСУ в Запорожье. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ. По данным следствия, он был завербован через родителей, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области.
- Во Львове правоохранителям удалось выявить супругов агентов ФСБ, что планировали обесточить Львов. Основным фигурантом этого дела оказался мужчина, который уже находится за решеткой в местной колонии, поэтому просил жену найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.
- В Николаеве сотрудники СБУ задержали конструктора из стратегической компании "Укроборонпром". Он пытался передать секретные военно-морские технологии в Россию и Иран. Активные действия правоохранителей позволили предотвратить утечку важных украинских военных разработок за пределы страны.