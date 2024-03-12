Все робилося для розпалювання релігійної ненависті та створення соціально-політичної нестабільності в країні. СБУ затримала понад 15 учасників мережі, із них четверо ключових фігурантів уже перебувають під вартою.
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СБУ викрила злочинну мережу агентів ФСБ
Правоохоронці повідомили, що СБУ вдалося ліквідувати велику агентурну мережу ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Організація мала чітку ієрархію та функціональний розподіл, підтримувала постійний зв'язок з найбільшими російськими ЗМІ, тому миттєво використовували їх матеріали для поширення відомого російського наративу щодо України.
Затримання агентів ФСБ / фото СБУ
У повідомленні мовиться, що координатором цієї мережі в Україні виявився клірик, який відповідав за поширення матеріалів, спрямованих на виклик міжконфесійної ворожнечі та виправдання агресивної війни проти України.
Хто такий клірик
Клірик – це духовний лідер, особа, яка виконує обряди та духовні обов'язки у віросповіданні, такому як церква чи релігійна громада.
У цьому випадку клірик використовував свій духовний статус для поширення матеріалів, які підштовхували до конфесійної ворожнечі та виправдовували агресію проти України
Підготовлені матеріали розповсюджувалися через десятки каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП. Надалі ці фейки миттєво підхоплювали центральні пропагандистські телеканали та інтернет-видання для дальшого поширення.
Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.
Працює СБУ
- СБУ затримала зрадника, який намагався смертельно отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ. За даними слідства, він був завербований через батьків, що проживають на тимчасово окупованій території Луганщини.
- У Львові правоохоронцям вдалося виявити подружжя агентів ФСБ, що планувало знеструмити Львів. Основним фігурантом цієї справи виявився чоловік, який вже перебуває за ґратами у місцевій колонії, тому просив дружину знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.
- В Миколаєві працівники СБУ затримали конструктора зі стратегічної компанії “Укроборонпром”. Він намагався передати секретні військово-морські технології до Росії та Ірану. Активні дії правоохоронців дозволили запобігти витоку важливих українських військових розробок за межі країни.