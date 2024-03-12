Все робилося для розпалювання релігійної ненависті та створення соціально-політичної нестабільності в країні. СБУ затримала понад 15 учасників мережі, із них четверо ключових фігурантів уже перебувають під вартою.

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СБУ викрила злочинну мережу агентів ФСБ

Правоохоронці повідомили, що СБУ вдалося ліквідувати велику агентурну мережу ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Організація мала чітку ієрархію та функціональний розподіл, підтримувала постійний зв'язок з найбільшими російськими ЗМІ, тому миттєво використовували їх матеріали для поширення відомого російського наративу щодо України.

Затримання агентів ФСБ / фото СБУ

У повідомленні мовиться, що координатором цієї мережі в Україні виявився клірик, який відповідав за поширення матеріалів, спрямованих на виклик міжконфесійної ворожнечі та виправдання агресивної війни проти України.

Хто такий клірик Клірик – це духовний лідер, особа, яка виконує обряди та духовні обов'язки у віросповіданні, такому як церква чи релігійна громада. У цьому випадку клірик використовував свій духовний статус для поширення матеріалів, які підштовхували до конфесійної ворожнечі та виправдовували агресію проти України

Підготовлені матеріали розповсюджувалися через десятки каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП. Надалі ці фейки миттєво підхоплювали центральні пропагандистські телеканали та інтернет-видання для дальшого поширення.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Працює СБУ