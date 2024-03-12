Зрадник планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ. Утім, СБУ запобігла російській диверсії на південному фронті.

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Планував додати отруту у воду

Агент ФСБ намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

Зловмисником виявився діючий військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ,

– повідомили в СБУ.

На щастя, спецпризначенці завчасно викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою. СБУ покроково задокументувала його підривну діяльність проти України.

"Це дозволило провести комплекс заходів для убезпечення українських захисників, а також затримати агента ФСБ на етапі його підготовки до здійснення диверсії", – зауважили в Службі безпеки.

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Зрадника затримали / Фото СБУ

До речі, як з'ясувалося, чоловік також розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій. За даними слідства, він був завербований через батьків, що проживають на тимчасово окупованій території Луганщини.

Загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув'язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора,

– розповіли в СБУ.

У Службі безпеки додали, що подальша комунікація між зрадником та його російським "куратором" відбувалася через анонімний чат у месенджері. Під час обшуку в затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами.

Зверніть увагу! СБУ повідомила про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Затриманий уже перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

До речі, напередодні ЗМІ повідомляли, що на Донеччині партизани могли ліквідувати колаборанта. Ідеться про експрацівника СБУ Ігоря Циферова.