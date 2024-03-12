Предатель планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ. Впрочем, СБУ предотвратила российскую диверсию на южном фронте.

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Планировал добавить яд в воду

Агент ФСБ пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области.

Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ,

– сообщили в СБУ.

К счастью, спецназовцы заблаговременно разоблачили связь предателя с российской спецслужбой. СБУ пошагово задокументировала его подрывную деятельность против Украины.

"Это позволило провести комплекс мероприятий для обеспечения безопасности украинских защитников, а также задержать агента ФСБ на этапе его подготовки к осуществлению диверсии", – отметили в Службе безопасности.

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Предателя задержали / Фото СБУ

Кстати, как выяснилось, мужчина также разведывал для ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой. По данным следствия, был завербован через родителей, проживающих на временно оккупированной территории Луганщины.

Захватчики похитили родственников мужчины прямо из их дома, а затем заключили в местные российские застенки. Там потерпевших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора,

– рассказали в СБУ.

Добавили, что дальнейшая коммуникация между предателем и его российским "куратором" происходила через анонимный чат в мессенджере. Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон, который использовал для общения с оккупантами.

Обратите внимание! СБУ сообщила о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Задержанный уже находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Кстати, накануне СМИ сообщали, что в Донецкой области партизаны могли ликвидировать коллаборациониста. Речь идет об экс-сотруднике СБУ Игоре Циферове.