Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского военного, который расстреливал украинских военнопленных.

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Оккупанту объявили о подозрении

Злоумышленником, расстрелявшим украинского защитника, оказался Дмитрий Курашов – стрелок штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа России. Известно, что мужчина был неоднократно судим.



Согласно данным следствия, 6 января 2024 года Курашов во время штурма боевых позиций Сил обороны Украины вблизи населенного пункта Приютное Пологовского района открыл огонь на поражение по украинскому военнопленному.

Украинский защитник сложил оружие, поднял вверх руки, вышел из блиндажа и, по требованию российского военного, стал на колени, тем самым подтвердил свое намерение о сдаче в плен. Однако вместо плена получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью,

– рассказали в Офисе Генерального прокурора.

В Службе безопасности Украины сообщили, что злоумышленник совершил не менее 3 прицельных выстрелов в пленного украинского защитника.



Известно, что вскоре бойцы Сил обороны контратаковали захватчиков. Они захватили в плен Курашова и его сослуживцев.



Во время допроса в СБУ другой пленный военный российской армии "сдал" Курашова. Уже потом Служба безопасности собрала и другие неопровержимые доказательства вины оккупанта в убийстве пленного бойца ВСУ.



Так, захватчику сообщили о подозрении по статье нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.



Известно, что злоумышленник находится под стражей. В СБУ отметили, что сейчас продолжается расследование для установления других фактов причастности россиянина к военным преступлениям. Оккупанту грозит пожизненное заключение.

К слову, в рядах оккупационного войска злоумышленник находился с ноября 2023 года, после заключения контракта на прохождение военной службы в вооруженных силах страны-агрессора вместо отбывания наказания за кражу в одной из колоний на территории России. После того как оккупант прошел соответствующую подготовку на одном из военных полигонов в Ростовской области России, он был передислоцирован на Запорожское направление.

Ордер Гааги в отношении Соколова и Кобылаша: основное

Международный суд в Гааге выдал ордера на арест российских командующих по материалам СБУ. Один из высокопоставленных оккупантов отвечал за флот, другой – за авиацию. Оба устроили украинцам ракетный террор.

Россияне ответственны за организацию массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Они делали это в течение пяти месяцев – с 10 октября 2022 до 9 марта 2023. Для осуществления воздушных атак на энергообъекты Украины оккупанты использовали крылатые ракеты, в том числе типа 3М14 "Калибр".

В результате вражеских обстрелов погибли и получили ранения десятки мирных жителей.