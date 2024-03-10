10 березня низка телеграм-каналів поширили відео, на якому зображена парковка біля багатоповерхівки, на якій – знищений вибухом автомобіль. Зазначається, що у ньому перебував "поважний" "днрівець".

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Перейшов на бік агресора

Так, журналіст Андрій Цаплієнко написав, що сьогодні в окупованому Докучаєвську разом із авто підірвали колаборанта – підполковника Ігоря Циферова.

Ймовірно, вибухівку заклали під водійське сидіння, яка здетонувала після того, як керманич спробував завести авто. Сама машина вщент зруйнована, ще декілька легковиків, які стояли поряд, пошкоджені.

Наразі інформації про стан Циферова – чи загинув він чи поранений – немає. Про це пише журналіст. Інші телеграм – канали повідомляють про ліквідацію колаборанта.

Відомо, що чоловік обіймав посаду в так званому "міністерстві державної безпеки днр". Раніше він працював в СБУ, однак після російського вторгнення зрадив країну і переметнувся на бік ворога.

В Україні зрадника оголосили у розшук як підозрюваного у кримінальному провадженні від 18.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за фактом дезертирства із зброєю, вчиненого в умовах воєнного стану.

Довідка: Докучаєвськ розташований на Донеччині за 20 кілометрів від території, контрольованої українським урядом. Місто перебуває в окупації ще з 2014 року.

Кадри з місця "підриву" Циферова: відео соцмережі

У Докучаєвську могли ліквідувати колаборанта: відео соцмережі

У Бердянську ліквідували палку прихильницю Путіна

Вранці 6 березня в окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, пролунав вибух.

Згодом місцеві телеграм-канали поширили інформацію про "підрив" однієї з організаторок російських псевдовиборів Світлани Самойленко.

Пізніше у ГУР офіційно підтвердили ліквідацію колаборантки. Там розповіли, що після початку повномасшабного вторгнення жінка добровільна перейшла на бік ворогів. За співпрацю з окупантами вона отримала посаду "заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів" у російській окупаційній адміністрації.

У розвідці зазначають, що Самойленко всіляко намагалася вислужитися перед росіянами, зокрема залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні. Син та чоловік зрадниці також прислужують окупантам.