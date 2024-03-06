Спершу повідомлялося про те, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вранці пролунав вибух. Згодом стало відомо, що у місті підірвали одну з організаторок російських псевдовиборів.
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У ГУР підтвердили смерть Самойленко
За даними розвідки, у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Самойленко Світлана Володимирівна. Вона організовувала псевдовибори Путіна на окупованих територіях Запорізької області.
Повідомляється, що ще після поневолення міста у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю із загарбниками та отримала місце у російській окупаційній адміністрації.
Ба більше, так званий воєнний комендант Бердянська полковник збройних сил Росії Бардін "призначив" Світлану Самойленко на посаду "заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів".
У межах підготовки до псевдовиборів Путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитись перед московитами: залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні,
– йдеться у повідомленні ГУР.
Крім того, чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам.
В українській розвідці зазначили, що за фактом співпраці Самойленко з російською окупаційною армією правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про колабораційну діяльність.
Що відомо про вибух у Бердянську: коротко
- Інцидент трапився в мікрорайоні Колонія тимчасово окупованого Бердянська. За словами начальниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіціної, підірвали прихильницю окупантів на вулиці Герцена, 117.
- Російські загарбники підтвердили попередню версію вибуху – в тимчасово окупованому Бердянську підірвали машину їхньої пособниці, яка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу".
- До речі, її син – Микита Самойленко – був прибиральником, проте після окупації отримав "посаду" в адміністрації "окупантів". Він активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим.
- Раніше Росія вирішила проводити вибори Владіміра Путіна й на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, окупанти вже провели першу хвилю так званих "дострокових виборів президента", а друга стартує 15 березня.