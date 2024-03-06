Інцидент трапився в мікрорайоні Колонія тимчасово окупованого Бердянська. За словами начальниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіціної, підірвали прихильницю окупантів на вулиці Герцена, 117.
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Що трапилось у Бердянську
Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні (6 березня – 24 Канал) пролунав вибух. За наявною інформацією ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську,
– написала Вікторія Галіцина.
Вона пояснила, що російські загарбники підтвердили попередню версію вибуху – в тимчасово окупованому Бердянську підірвали машину їхньої пособниці, яка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу".
Пропагандисти навіть опублікували кадри наслідків та зазначили – вибух пролунав тоді, коли прихильниця окупантів сіла у свою машину.
"Інцидент стався на вулиці Герцена, 117… Спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні", – написала начальниця Бердянської міської військової адміністрації.
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Згодом Вікторія Галіціна розповіла, що в Бердянську ліквідували пособницю окупантів Олену Валеріївну Ільїну, яка організовувала так звані "вибори" Путіна в тимчасово окупованому місті.
До речі, її син – Микита Самойленко – був прибиральником, проте після окупації отримав "посаду" в адміністрації "окупантів".
"На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим", – зазначила українська посадовиця.
Ліквідована пособниця окупантів зі своїм сином / Фото з телеграм-каналу Вікторії Галіціної
Що відомо про квазівибори Росії на окупованих територіях України
- Росія вирішила проводити вибори Владіміра Путіна й на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, окупанти вже провели першу хвилю так званих "дострокових виборів президента", а друга стартує 15 березня. Вибори в Росії заплановані на 15 – 17 березня.
- Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповідав наприкінці лютого, що росіяни змушують українців голосувати на так званих виборах дуже традиційними для них методами. Зокрема, окупанти й раніше збирали голоси "за Путіна" на камеру, проте тепер роблять це у супроводі військових зі зброєю.
- Вікторія Галіціна пояснила, що окупанти напередодні "виборів" та після вибуху вже збільшуватимуть кількість силовиків. Тож вона закликала бердянців бути обачними та обережними. Зокрема, уникати великого скупчення людей, представників "виборчих" комісій та самих дільниць, адже росіяни можуть вдаватись до провокацій.