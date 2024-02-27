Увесь цей "процес" відбувається під озброєним тиском ворога. Про що 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

Дивіться також Більше часу для залякувань: ворог проводитиме "вибори" на окупованих територіях аж 3 тижні

"Вони (росіяни – 24 Канал) називають це "виборами", але не мають жодних спільних рис із справжніми виборами, з демократією", – зазначив він.

"Вибори" по-російськи

Окупанти активно просувають диктатора Владіміра Путіна, забезпечуючи йому "чесні" голоси та підписи. Як зазначив Дудукалов, росіяни вже збирали на камеру "підписи за Путіна". Те ж саме відбувається і зараз, але додатково за підтримки озброєних військових.

"Сьогодні в окупації вони бігають за нашими людьми, запитують в них чи хочуть вони проголосувати, чи не хочуть. Відповіді "ні" не приймаються, тому що там озброєні або поліцейські, або військові супроводжують цих носіїв урн для голосування", – розповів він.

Ба більше – росіян не бентежить відсутність російського паспорта, який деякі українці на окупованих територіях відмовляються брати. Додатково проголосувати можна ще й заміть сусіда чи інших родичів.

"Люди дійсно обирають на цей час так званих "виборів і голосування" змінювати місце проживання, якщо є така можливість, щоб не стикатися з цією цирковою виставою", – додав заступник голови Бердянської районної ради.

Крім цього більшість мешканців не йдуть на співпрацю з окупантами і їм довелося звезти з Росії організаторів так званих "виборів". Вони аргументують аткий "формат голосування" небезпекою на дільницях і, мовляв, не можуть там нічого проводити.

"Не знаю, що може бути небезпечного для озброєних до зубів росіян. Відповідно "голосують" вони у під'їздах, на лавах чи ще десь. Тобто про жодну таємницю голосування не мовиться. Крім цього вони перевіряють в кого є російські паспорти, в кого ні – такий собі черговий зріз для ФСБ. Зрозуміло, що результати "виборів" вже давно передбачені", – відзначив Дудукалов.

Що відбувається у Запорізькій області: останні новини