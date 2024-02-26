У такий спосіб Путін цинічно намагається "узаконити" мобілізацію українських чоловіків на тимчасово окупованих територіях.

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Папірець, але небезпечний

Російський президент, якийсь затято переконував, що його так звана "сво" не має на меті захоплення українських територій, своїми діями продовжує доводити протилежне. Вочевидь, очільнику Кремлю байдуже, що правобережна Херсонщина перебуває під контролем українського уряду, а на лівому березі ЗСУ вбили клин у ворожу оборону. Не турбує російського диктатора, що й Запоріжжя окуповане частково.

Зверніть увагу! Нагадаємо, що будь-які російські укази та так звані "офіційні" папірці не діють для української армії. Восени 2022 року після того, як Путін "записав" Херсон у російську конституцію, його деокупували наші воїни. Тому укази Путіна мають чинність лише у його хворобливому світі.

Хоча так звана "офіційна окупація" українських територій відбулася ще два роки тому, тепер російський диктатор здійснив так зване "військове" приєднання. Записавши захоплені землі до південного військового округу країни – агресорки, він "легалізував" проведення там мобілізації.

Слід, звичайно, зазначити, що й без цього указу на ТОТ проводили приховану мобілізацію та примусово забирали українців до російського війська.

Довідка: Наприкінці 2023 року у Генштабі заявили, що Росія мобілізувала і відправила на фронт понад 100 тисяч українців з окупованих територій з початку повномасштабного вторгнення.

"Тиран, що вижив із розуму"

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров відреагував на указ російського президента.

Тиран, що вижив з розуму, всіляко намагається узаконити захоплені населені пункти України у своїй недодержаві. А ще – мати змогу "офіційно" мобілізувати українських чоловіків на ТОТ,

– прокоментував посадовець чергову маячню Путіна.

Він закликав до звільнення усіх українських територій разом з їх населенням, а також до притягнення Росії до відповідальності за скоєні воєнні злочини.

"Справу зроблено"

У нещодавному інтерв'ю для BBC постпред Росії в ООН Василь Небензя видав цинічну заяву. Він сказав, що рано чи пізно Київ та Москва сядуть за стіл переговорів і почнуть домовлятися. Водночас питання окупованих територій Кремль навіть обговорювати не буде, бо начебто "справу вже зроблено", і загарбані землі стали "російськими".

Тим часом в Україні дотримуються чіткої позиції щодо розмов із Росією. Там виключають можливість мирних перемовин без попереднього виводу окупаційних військ з території України у межах кордонів 1991 року.

Під час вчорашньої пресконференції президент Зеленський розповів, що Київ надалі продовжить працювати над українською формулою миру із країнами – союзницями. У Швейцарії запланований на весну перший саміт миру. Там розроблять документ, який відповідатиме інтересам України, а потім через переговорників покажуть його Росії.