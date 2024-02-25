Сьогодні радник Офісу президента Андрій Єрмак допустив участь Росії не у першому саміті миру, а у другому у разі, якщо той, хто тоді представлятиме країну – агресорку буде готовий справді припинити війну. У Зеленського спитали, що він думає про участь Москви у "формулі миру", передає 24 Канал.

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Чи запросять Росію на саміт миру

Глава держави наголосив, що Україні важливо посилюватися не лише на полі бою, але й дипломатично.

Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру, країни, навіть наші партнери, всі ті країни, які сьогодні не тут і не в війні,

– наголосив Зеленський.

За його словами, мирна ініціатива може йти лише від України.

Президент зазначив, що перший саміт миру запланований на весну. Він відбудеться у Швейцарії. Також Зеленський анонсував і другий саміт миру. Глава держави хотів, аби той проходив за межами європейського континенту.

Щодо участі у ньому Росії, то президент відповів наступним чином. Він зазначив, що на першому саміті країни – учасниці підготують відповідний документ української "Формули миру". Потім він буде представлений російській стороні. Президент наголосив, що необов'язково країна – агресорка має його прийняти.

Зеленський зауважив, що формат "перемовин" буде такий самий, як був у випадку із зерновою угодою. Тоді Україна розробила її разом з генсеком ООН та Туреччиною, а потім показала Москві. Та її прийняла, однак згодом Росія вийшла із зернової ініціативи, довівши, що довіряти їй не можна. Однак тоді Україна вже була готова самостійно забезпечити зерновий коридор.

Росія вже з цим нічого не могла зробити, зерно пішло, це позитив, і це був важливий результат в час війни,

– пригадав президент.

Із "мирною ініціативою" буде те саме. Документ через перемовників покажуть російській стороні. І тоді Україна буде готова провести другий саміт миру.

Окремо Зеленський наголосив, що важливо, аби після виборів у багатьох країнах, не з'являлися свої ініціативи щодо завершення війни в Україні, які б не збігалися б з інтересами нашої держави.