Андрій Єрмак допустив, що, коли буде готовий спільний з країнами-партнерами план-документ української "Формули миру", то його можуть презентувати представникам Росії.

Дивіться також Україна має ракету, яка вразила ціль на 700 кілометрів, – Камишін про удари глибині Росії

Участь Росії в зустрічах щодо формули миру

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак допустив участь Росії у глобальному саміті миру, однак не в першому.

За словами керівника ОП, після першого саміту миру країни-учасники спільно розроблять план відновлення миру в Україні, і вже на другу таку зустріч можуть запросити Росію.

На другому саміті, коли цей план буде створено, разом, без посередників, відкрито, за участі всіх цих країн, які продуть з нами цей шлях, може бути така ситуація, що ми запросимо представників РФ, де їм буде представлений цей план. На той випадок, якщо той, хто на той час буде представляти країну-агресора, захоче припинити війну та повернутися до справедливого миру,

– зазначив Єрмак.