Також проєкт договору передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни. Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів 24 Каналу, у що може перетворитись Формула миру.

Цікаво З якими державами Україна підпише наступні історичні безпекові угоди: деталі вражають

Раніше Офіс Президента вже представляв своє бачення безпекових гарантій для України – "Київський безпековий договір". Однак документ не знайшов підтримки широкого загалу. Потрібно сподіватися, що теперішній проєкт схвалять якомога більше держав.

Коли ми говоримо з великою кількістю країн, треба розуміти, що в результаті ми будемо вимушені погодитися на таке положення цього документа, яке задовольнить всіх. Приміром, 60%. Я боюся, що його гострі кути, які ми мали спеціально закласти у фундамент цієї безпеки, будуть "розмиті" необхідністю всіх задовольнити коментарем,

– сказав ексміністр закордонних справ.

Тут завжди є баланс. Або ти рухаєшся з кількома країнами, які тебе підтримують, або кидаєшся по всьому світу, намагаючись отримати максимальну підтримку. В останньому випадку безпекові гарантії зменшують свою якість.

Українська Формула миру складається з 10 пунктів: Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Про двосторонні домовленості

Володимир Зеленський під час поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію з 16 до 18 лютого також повинен відвідати низку європейських держав, зокрема Францію, Німеччину та Велику Британію. На форумі йтиметься про гарантії безпеки для України та імовірну оборону підтримку.

Ексміністр закордонних справ зазначив, що будь-яка ініціатива на цьому напрямку надзвичайно важлива для нашої держави. Чим більше країн про це говорять та намагаються розв'язати проблему, тим краще для усіх нас.

Двосторонні домовленості, які ми намагаємося укласти, логічним шляхом перетворилися в колективні угоди. Україна досі не просунулася на цьому шляху, тому доводиться шукати інші варіанти, історично повертаючись назад.

Ми намагаємося будувати трикутник – Польща, Україна, Велика Британія. Ми намагаємося будувати двосторонні відносини. І першим став Лондон, хоча зі всіма країнами ведемо домовленості,

– наголосив Вадим Пристайко.

З одного боку, якщо у двосторонніх домовленостях сказано, що на нашій стороні виступить якась держава, але під час наступного нападу Росії, то треба чесно визнати – зараз нам це не допоможе. З іншого боку, якщо в угоді є конкретні постачання озброєнь та зобов'язання по фінансовій підтримці – це те, над чим потрібно працювати.

Зауважте! У січні 2024 року Україна та Велика Британія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки у Києві. Вона передбачає, що в разі російської атаки у майбутньому, Лондон надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, зокрема сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі.

Що відомо про гарантії безпеки для України