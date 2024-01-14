Рустем Умєров в ефірі телемарафону заявив, що наразі Україна працює з країнами G7. Коли підпишуть угоди, наразі невідомо. Водночас Україна вже готується до цього.

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Міністр оборони наголосив, що у цьому форматі працюватимуть також з іншими державами. За словами Умєрова, кожна країна має свої специфіку та особливості. Водночас той шлях, який вже пройшли з Великою Британією, дасть зелене світло ефективності у співпраці з іншими державами.

Що каже Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що Україна може підписати угоди з 30 країнами.

Це 30 країн, які підтримали декларацію лідерів G7, яка була озвучена під час Вільнюського саміту НАТО. Звісно, ми маємо країни G7 в цьому пулі партнерів, які будуть приєднуватися і підписувати аналогічні документи,

– наголосив Шмигаль.

Історична угода між Україною та Великою Британією

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приїхав в Україну 12 січня. У Києві він зустрівся з Володимиром Зеленським. Політики підписали історичну безпекову угоду. Мовиться про підтримку тривалістю на 10 років. Україні не доведеться просити Велику Британію про допомогу. Країна обов'язково надасть її. Сунак наголосив, що Велика Британія підтримуватиме Україну до її перемоги над російськими окупантами.