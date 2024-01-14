Рустем Умеров в эфире телемарафона заявил, что сейчас Украина работает со странами G7. Когда подпишут соглашения, пока неизвестно. В то же время, Украина уже готовится к этому.

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Министр обороны подчеркнул, что в этом формате будут работать также с другими государствами. По словам Умерова, каждая страна имеет свои специфику и особенности. В то же время путь, который уже прошли с Великобританией, даст зеленый свет эффективности в сотрудничестве с другими государствами.

Что говорит Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заметил, что Украина может подписать соглашения с 30 странами.

Это 30 стран, которые поддержали декларацию лидеров G7, озвученную во время Вильнюсского саммита НАТО. Конечно, у нас есть страны G7 в этом пуле партнеров, которые будут присоединяться и подписывать аналогичные документы,

– подчеркнул Шмыгаль.

Историческое соглашение между Украиной и Великобританией

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Украину 12 января. В Киеве он встретился с Владимиром Зеленским. Политики подписали историческое соглашение о безопасности. Речь идет о поддержке продолжительностью на 10 лет. Украине не придется просить Великобританию о помощи. Страна обязательно предоставит ее. Сунак подчеркнул, что Великобритания будет поддерживать Украину до ее победы над российскими оккупантами.