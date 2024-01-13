Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква объяснил, что собой представляет соглашение с Великобританией. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Будут ли британцы воевать за Украину

Игорь Жовква дал понять, что вооруженные силы Великобритании не будут воевать на стороне Украины против России. Как пояснил заместитель Андрея Ермака, в рамках двустороннего соглашения наше государство может получить технику от союзников в случае агрессии. Однако документ не предусматривает прямого участия британских военных в боевых действиях за Украину.

Это соглашение заключено на 10 лет, и помощь Великобритании будет продолжаться весь этот период. О солдатах речь не идет, но мы не просто можем попросить количество техники, а мы уверены, что мы ее получим,

– подчеркнул он.

Также в соглашении есть отдельный раздел, посвященный военно-промышленному сотрудничеству. В документе предусмотрены средства на совместное производство оружия.

Что собой представляет сделка

Жовква также сообщил, что заключенное с Великобританией соглашение является комплексным и очень большим. Оно предусматривает санкции и заморозки российских активов с последующим их применением в пользу нашего государства.

Кроме этого эти гарантии безопасности включают конкретную финансовую помощь и помощь в восстановлении Украины после завершения войны с Россией. Еще соглашение включает в себя гарантии со стороны Лондона тем компаниям, которые передвигаются по морским коридорам (в том числе созданными Украиной).

Заместитель председателя ОП отметил, что 10 лет – это минимальный период действия соглашения, после которого его можно будет продлить.

Что этому предшествовало