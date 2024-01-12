Это значительная финансовая помощь, которая может стоять на уровне с траншами от США, подчеркнул военный эксперт Сергей Грабский. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, почему визит британского премьера сейчас крайне важен.

Смотрите также Сунак объявил самый единственный пакет помощи для Украины с начала войны: детали

Важная помощь от Великобритании

Пакет помощи от Великобритании рассчитан на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Сергей Грабский подчеркнул, что фактически это военная помощь, не считая гуманитарный и социальный сегменты, на который тоже выделяются деньги. Поэтому это очень весомая помощь.

"2,5 миллиарда фунтов – это примерно по меньшей мере три миллиарда долларов. То есть такие транши не меньше, чем выделяют США. Подчеркиваю еще раз важность именно политического решения – такая помощь будет предоставляться до победы Украины. То есть один из ведущих игроков мировой политики задекларировал свою непоколебимую поддержку", – подчеркнул он.

Военный эксперт отметил и исторический аспект, о котором упомянул и Риши Сунак. Мол, сейчас Украина находится в самом тяжелом 42-м году. А британцы понимают как никто, какой это был сложный год.

"Они терпели поражение за поражением, когда срывались десанты, проваливались операции, они отступали, но одновременно выстояли, победили. И правительство Великобритании говорит к своему населению, к нам на понятном для нас языке, потому что для нас это имеет чрезвычайно большое значение ввиду на наше будущее. То есть, Украина теперь может с серьезной уверенностью смотреть вперед в сторону победы, наращивание своего боевого потенциала", – добавил он.

Визит Риши Сунака в Киев: основное