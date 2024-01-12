Сегодня глава британского правительства прибыл в Киев с официальным визитом. Зеленскому и Сунаку удалось заключить историческую договоренность.

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Гарантии безопасности от Великобритании

Стало известно, что лидеры обеих стран уже провели переговоры в Марьинском дворце.

Момент встречи Президента Украины и британского премьера: видео Владимир Зеленский

Затем они поставили подпись под важным документом о сотрудничестве между странами в сфере безопасности сроком на 10 лет. Это соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО. Срок его действия можно продлить.

Оно предусматривает, во-первых, взаимодействие стран в области обороны и безопасности. Это значит, что Лондон будет делиться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.

Кроме того, Великобритания обязалась оказать Украине военную помощь в случае повторного наступления России.

Обратите внимание! Этот двусторонний договор между Украиной и Британией стал первым заключенным соглашением в рамках декларации о гарантиях безопасности, которое подписали страны "Большой семерки" на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года.

Комментируя подписанный договор, Зеленский отметил, что если бы такие гарантии предоставили Украине в 1991 году, войны с Россией не случилось бы.

Британия и Украина заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности / Фото Офис президента

Британия предоставит Украине самый большой с начала войны пакет помощи

Риши Сунак объявил о передаче Украине крупного пакета военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

В пакет войдут:

оборудование к ПВО;

противотанковое оружие;

ракеты дальнего радиуса действия;

тысячи снарядов;

Кроме того, Британия пообещала провести еще обучение для тысячи украинских военных. Отдельно страна выделит 200 миллионов фунтов для изготовления БПЛА. Сунак заверил, что его Великобритания и в последующие годы будет помогать Украине.