Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он убежден, что визит премьера Великобритании в Киев следует рассматривать как еще один шаг в развитии стратегического партнерства между двумя странами.
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Британия стабильно поддерживает Украину
С первых дней полномасштабного вторжения Лондон стал одним из наиболее последовательных союзников Украины. Тогда проактивной позицией отметился Борис Джонсон, но и с его уходом курс поддержки Киева ничуть не изменился.
"Этот визит (Риши Сунака – 24 Канал) является частью этой (последовательной – 24 Канал) поддержки. Это подтверждение высокого уровня стратегических отношений между нашими странами. Напомню, что еще до российского вторжения во время визита Владимира Зеленского в Британию было подписано соглашение о стратегическом партнерство, и это соглашение нашло свое подтверждение во время нынешней великой войны", – отметил Фесенко.
Учитывая это, неудивительно, что Сунак приехал в Киев не с пустыми руками, а с конкретной военной помощью и гарантиями безопасности.
Какую помощь Сунак предоставит Украине
- Во время визита Сунака было объявлено, что Британия станет первой страной "большой семерки", подписавшей соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности до тех пор, пока она не станет членом НАТО.
- Также в британском правительстве сообщили, что в следующем финансовом году на поддержку производства беспилотников для Украины будут направлены 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Большинство из этих беспилотников должно быть изготовлено в Великобритании.
- Ранее также стало известно, что Великобритания вместе с Норвегией основали "морскую коалицию" в поддержку Украины. Она будет направлена на долгосрочную поддержку украинских военно-морских сил для противодействия российской агрессии в Черном море.