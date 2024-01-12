Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он убежден, что визит премьера Великобритании в Киев следует рассматривать как еще один шаг в развитии стратегического партнерства между двумя странами.

Смотрите также США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене: все о горячей ночи на Ближнем Востоке

Британия стабильно поддерживает Украину

С первых дней полномасштабного вторжения Лондон стал одним из наиболее последовательных союзников Украины. Тогда проактивной позицией отметился Борис Джонсон, но и с его уходом курс поддержки Киева ничуть не изменился.

Обратите внимание! Британия одной из первых предоставила Украине военную помощь – противотанковые комплексы NLAW, которые в количестве более 1000 единиц прибыли в Украину на фоне угрозы российского нападения. После этого Лондон также предоставил Силам обороны ПЗРК Starstreak, танки Challenger 2 и САУ AS90.

"Этот визит (Риши Сунака – 24 Канал) является частью этой (последовательной – 24 Канал) поддержки. Это подтверждение высокого уровня стратегических отношений между нашими странами. Напомню, что еще до российского вторжения во время визита Владимира Зеленского в Британию было подписано соглашение о стратегическом партнерство, и это соглашение нашло свое подтверждение во время нынешней великой войны", – отметил Фесенко.

Учитывая это, неудивительно, что Сунак приехал в Киев не с пустыми руками, а с конкретной военной помощью и гарантиями безопасности.

Какую помощь Сунак предоставит Украине