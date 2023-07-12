Об этом заявили в правительстве Великобритании, информирует 24 Канал. Там подчеркнули, что решение уже подготовлено.

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Что известно об "исторических" гарантиях безопасности для Украины

Как стало известно, страны Группы семи подготовили долгосрочные гарантии безопасности Украины, которые называют "историческими" и шагом к завершению текущей фазы войны. Решение уже почти согласовано.

Его подпишут сегодня, 12 июля, в Вильнюсе на саммите НАТО.

В правительстве Великобритании отметили, что совместная декларация, которую ожидаемо подпишут все члены G7, определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы с целью завершить войну, а также сдержать или отразить любую последующую агрессию.

Кроме того, подписание совместной декларации предоставит долгосрочные двусторонние обязательства по безопасности Украины, целью которых будет построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем.

К тому же партнеры планируют объявить еще больше помощи, что будет включать, в частности, более объемный и быстрый обмен разведанными и поддержку для борьбы с кибератаками и гибридными угрозами, расширение учебных программ для украинских военных, развитие промышленной базы Украины.

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