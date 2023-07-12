Про це заявили в уряді Великої Британії, інформує 24 Канал. Там наголосили, що рішення вже підготовлене.

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Що відомо про "історичні" гарантії безпеки для України

Як стало відомо, країни Групи семи підготували довгострокові безпекові гарантії України, які називають "історичними" та кроком до завершення поточної фази війни. Рішення вже майже узгоджене.

Його підпишуть сьогодні, 12 липня, у Вільнюсі під час саміту НАТО.

В уряді Великої Британії зазначили, що спільна декларація, яку очікувано підпишуть усі члени G7, визначить формат підтримки для України з боку союзників у наступні роки з метою завершити війну, а також стримати чи відбити будь-яку наступну агресію.

Окрім цього, підписання спільної декларації надасть довгострокові двосторонні безпекові зобов’язання Україні, метою яких буде побудова України, яка може захистити свою територіальну цілісність зараз та у майбутньому.

До того ж партнери планують оголосили ще більше безпекової допомоги, що включатиме, зокрема, більш об’ємний і швидкий обмін розвіданими та підтримку для боротьби з кібератаками і гібридними загрозами, розширення навчальних програм для українських військових, розвиток промислової бази України.

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