У НАТО заявили, що поглиблення стратегічного партнерства між КНР та Росією і їхні спроби "підірвати міжнародний порядок" суперечать цінностям та інтересам Альянсу. Це 25 пункт фінального тексту комюніке Вільнюського саміту.

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НАТО звернулося до Китаю

Країни-члени Альянсу закликали Китай дотримуватися цілей та принципів Радбезу ООН. НАТО звернуло увагу на те, що Пекін поширює тези російської пропаганди.

Ми закликаємо КНР відігравати конструктивну роль як постійний член Ради Безпеки ООН, засудити агресивну війну Росії проти України, утриматися від будь-якої підтримки військових зусиль Росії, припинити поширювати хибні заяви Росії, які звинувачують Україну та НАТО за агресивну війну Росії проти України та дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН,

– заявили в Альянсі.

Крім цього, КНР закликали не надавати Росії детальну підтримку.

Ми особливо закликаємо КНР діяти відповідально та утримуватися від надання будь-якої летальної допомоги Росії,

– мовиться в комюніке.

Зазначимо, що комюніке також засуджує ядерні погрози Росії.

НАТО зробило заклик до Росії