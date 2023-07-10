Про це пише "Телеграф", посилаючись на базу федеральної митної служби Росії. Також видання наводить дані, опираючись на платформу Prozorro.

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За інформацією Prozorro, фірма Vorex LLC (США), яка постачає в Україну трубну продукцію китайських виробників TPC та Hengyang Valin Steel Tube, з початку 2023 року виграла 9 тендерів державних компаній "Укргазвидобування" та "Оператор ГТС України".

За даними бази федеральної митної служби Росії, TPC та Hengyang Valin Steel Tube після початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну здійснили у 2022 році 26 поставок трубної продукції до Росії. Основними отримувачами були ООО "Торговый дом Северснаб", Виксунський металургійний завод та ООО "Энергогазсервис",

– зазначає видання.

Всі ці фірми є постачальниками ПАО "Газпром", Лукойлу, ТНК та інших нафтогазових гігантів держави-агресора.

Тендерні процедури "Укргазвидобування" та "Оператора ГТС України" передбачають надання гарантійного листа переможцем тендера про відсутність зв'язків з державою-агресором. Але коли у тендері бере участь фірма-посередник, безпосередній виробник на причетність до поставок у Росію не перевіряється,

– пояснили журналісти.

Раніше повідомлялося про те, що компанія Vorex LLC на тендері "Оператора ГТС України" у якості підтвердження досвіду поставок трубної продукції надала дані контракту з постачальником російського "Газпрому".

Того ж 2021 року Vorex LLC постачала для "Укргазвидобування" російські запобіжні клапани. Тоді американська фірма-посередник виграла тендер в інтересах російського ООО "Трубопроводная арматура".