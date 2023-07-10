Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на базу федеральной таможенной службы России. Также издание приводит данные, опираясь на платформу Prozorro.

Читайте также Наторговали более чем на 1 миллиард евро: как финские компании легально работают с Россией

По информации Prozorro, фирма Vorex LLC (США), которая поставляет в Украину трубную продукцию китайских производителей TPC и Hengyang Valin Steel Tube, с начала 2023 выиграла 9 тендеров государственных компаний "Укргазвидобування" и "Оператор ГТС Украины".

По данным базы федеральной таможенной службы России, TPC и Hengyang Valin Steel Tube после начала широкомасштабного вторжения россиян в Украину осуществили в 2022 году 26 поставок трубной продукции в Россию. Основными получателями были ООО "Торговый дом Северснаб", Виксунский металлургический завод и ООО "Энергогазсервис",

– отмечает издание.

Все эти фирмы являются поставщиками ОАО "Газпром", Лукойла, ТНК и других нефтегазовых гигантов государства-агрессора.

Тендерные процедуры "Укргазвидобування" и "Оператора ГТС Украины" предусматривают предоставление гарантийного письма победителем тендера об отсутствии связей с государством-агрессором. Но когда в тендере принимает участие фирма-посредник, непосредственный производитель на причастность к поставкам в Россию не проверяется,

– объяснили журналисты.

Ранее сообщалось, что компания Vorex LLC на тендере "Оператора ГТС Украины" в качестве подтверждения опыта поставок трубной продукции предоставила данные контракта с поставщиком российского "Газпрома".

В том же 2021 году Vorex LLC поставляла для "Укргазвидобування" российские предохранительные клапаны. Тогда американская фирма-посредник выиграла тендер в интересах российского ООО "Трубопроводная арматура".