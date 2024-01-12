Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він переконаний, що візит прем'єра Британії до Києва варто розглядати як ще один крок у розвитку стратегічного партнерства між двома країнами.
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Британія стабільно підтримує Україну
З перших днів повномасштабного вторгнення Лондон став один із найбільш послідовних союзників України. Тоді проактивною позицією відзначився Борис Джонсон, але і з його відходом курс на підтримку Києва анітрохи не змінився.
"Цей візит (Ріші Сунака – 24 Канал) є частиною цієї (послідовної – 24 Канал) підтримки. Це підтвердження високого рівня стратегічних відносин між нашими країнами. Нагадаю, що ще до російського вторгнення під часу візиту Володимира Зеленського до Британії була підписана угода про стратегічне партнерство, і ця угода знайшла своє підтвердження під час нинішньої великої війни", – зауважив Фесенко.
З огляду на це не дивно, що Сунак приїхав до Києва не з порожніми руками, а з конкретною військовою допомогою та гарантіями безпеки.
Яку допомогу Сунак надасть Україні
- Під час візиту Сунака було оголошено, що Британія стане першою країною "великої сімки", яка підписала угоду про надання Україні гарантій безпеки на той час, поки вона не стане членом НАТО.
- Також у британському уряді повідомили, що в наступному фінансовому році на підтримку виробництва безпілотників для України буде спрямовано 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Більшість із цих безпілотників має бути виготовлена у Великій Британії.
- Раніше також стало відомо, що Британія разом із Норвегією заснували "морську коаліцію" на підтримку України. Вона буде спрямована на довгострокову підтримку українських військово-морських сил задля того, щоб протидіяти російській агресії в Чорному морі.