Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він переконаний, що візит прем'єра Британії до Києва варто розглядати як ще один крок у розвитку стратегічного партнерства між двома країнами.

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Британія стабільно підтримує Україну

З перших днів повномасштабного вторгнення Лондон став один із найбільш послідовних союзників України. Тоді проактивною позицією відзначився Борис Джонсон, але і з його відходом курс на підтримку Києва анітрохи не змінився.

Зверніть увагу! Британія однією з перших надала Україні військову допомогу – протитанкові комплекси NLAW, які в кількості понад 1000 одиниць прибули до України на тлі загрози російського нападу. Після цього Лондон також надав Силам оборони ПЗРК Starstreak, танки Challenger 2 та САУ AS90.

"Цей візит (Ріші Сунака – 24 Канал) є частиною цієї (послідовної – 24 Канал) підтримки. Це підтвердження високого рівня стратегічних відносин між нашими країнами. Нагадаю, що ще до російського вторгнення під часу візиту Володимира Зеленського до Британії була підписана угода про стратегічне партнерство, і ця угода знайшла своє підтвердження під час нинішньої великої війни", – зауважив Фесенко.

З огляду на це не дивно, що Сунак приїхав до Києва не з порожніми руками, а з конкретною військовою допомогою та гарантіями безпеки.

Яку допомогу Сунак надасть Україні