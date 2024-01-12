Исторический документ 12 января в Киеве подписал президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он действует в течение 10 лет со дня подписания.
Смотрите также Этот день уже вошел в историю нашего государства, – Зеленский обратился к украинцам
Украина и Британия подписали историческое соглашение о безопасности
В преамбуле соглашения среди прочего говорится, что Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии полны решимости навсегда прекратить неспровоцированные нападения России на Украину с 2014 года и ее полномасштабное вторжение в 2022 году, которые принесли большие страдания народу Украины и поставили под угрозу безопасность Европы и мира.
Документ содержит 9 частей: сферу применения, оборону и безопасность, невоенную безопасность, политическое сотрудничество, фискальную поддержку, обновление и отстройку, гуманитарное сотрудничество, реформы, сотрудничество на случай предстоящего вооруженного нападения.
Сфера применения
- Этим соглашением Украина и Соединенное Королевство решили углубить сотрудничество и партнерство, основанные на общих интересах в защите международного правопорядка, мира и защиты основных прав и свобод человека.
- Соединенное Королевство считает, что будущее членство Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) внесет эффективный вклад в мир и стабильность в Европе. Участники решили координировать и укреплять совместные усилия по поддержке вступления Украины в НАТО.
Основные компоненты обязательств по безопасности, предоставленных Украине Британией:
- предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиты ее граждан;
- предотвращение и активное сдерживание и противодействие любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны России;
- поддержка будущей интеграции Украины в евроатлантические институты, в частности путем поддержки планов реформ Украины и совместимости с НАТО.
Оборона и безопасность
- Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько ей потребуется, чтобы Украина могла эффективно защищаться.
- Участники будут работать вместе и с другими партнерами Украины, чтобы обеспечить способность Вооруженных сил Украины и Сил безопасности полностью восстановить ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, а также усилить устойчивость Украины, чтобы она была достаточной для сдерживания и защиты от будущих нападений и давления.
- Участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные возможности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками.
- Соединенное Королевство будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия этого соглашения.
- Соединенное Королевство совместно возглавит Коалицию способностей морской безопасности и внесет значительный вклад в развитие морского флота Украины. Коалиция морской способности имеет целью поддержать Украину, чтобы она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном море и в Азовском море до 2035 года и дальше.
Невоенная безопасность
- Соединенное Королевство будет способствовать развитию возможности защиты критической инфраструктуры Украины.
- Украина и Соединенное Королевство будут изучать вопросы совместных образовательных и учебных программ для специалистов по защите критической инфраструктуры.
- Участники будут работать над внедрением совместного протокола сдерживания и реагирования на кибератаки со стороны России, ее сателлитов и пророссийских хакерских группировок, в частности, преследуя общие цели сдерживания и создавая механизм оперативного предоставления экспертных услуг в сфере кибербезопасности.
- Чтобы противостоять российскому манипулированию информацией и пропаганде на глобальном уровне, Украина и Соединенное Королевство будут сотрудничать для улучшения возможностей Украины противостоять угрозам информационной безопасности, прежде всего, российской пропаганды.
Политическое сотрудничество
- Соединенное Королевство приветствует усилия Украины, направленные на установление справедливого и устойчивого мира, в частности, основанного на принципах украинской формулы мира. Соединенное Королевство готово играть ведущую роль в осуществлении шагов по внедрению мирных инициатив, отражающих принципы устава ООН.
- Участники признают важность санкций в контексте ограничения доступа России к финансам, товарам, технологиям и услугам, которые она использует в своей агрессии, уменьшению доходов России и сдерживанию будущих атак.
- Пока агрессия России против Украины продолжается, Соединенное Королевство будет оставаться приверженным внедрению жестких санкций против секторов российской экономики и лиц, находящихся в России и за ее пределами, которые поддерживают войну или получают прибыль от нее, или способствуют в обходе санкций в третьих странах.
Фискальная поддержка, восстановление и восстановление
- После полномасштабного вторжения Соединенное Королевство на сегодняшний день обязалось предоставить около 4,2 миллиарда фунтов стерлингов фискальной поддержки и более 640 миллионов фунтов стерлингов двусторонней гуманитарной, стабилизационной, восстановительной и реформаторской помощи для удовлетворения неотложных потребностей Украины.
- Соединенное Королевство будет поддерживать Украину на пути к повышению институциональной, экономической и социальной устойчивости с акцентом на реформы, которые будут лежать в основе этих сфер.
- Соединенное Королевство будет стремиться построить современную, устойчивую и стабильную украинскую экономику, интегрированную в мировые рынки, неуязвимую к враждебному российскому влиянию, основанную на сильных и подотчетных институциях и уважении верховенства права.
- Соединенное Королевство будет продолжать финансировать разминирование, обучение рисков и развитие потенциала через свою глобальную программу противоминной деятельности.
- Участники еще раз подтверждают, что Россия должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины. Российские суверенные активы в юрисдикции Соединенного Королевства будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, нанесенный ею Украине.
Гуманитарное сотрудничество
- Участники будут работать вместе, чтобы обеспечить более приоритетное, целенаправленное гуманитарное реагирование, направленное на тех, кто больше нуждается в помощи, в частности в труднодоступных районах.
- Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать нужды стабилизации и гражданской защиты через фонд партнерства для устойчивой Украины (PFRU) там, где это стратегически целесообразно.
Реформы
- Участники подтверждают свою приверженность направить усилия на проведение реформ в соответствии с приоритетными направлениями, определенными для вступления в ЕС и НАТО, и критериями МВФ, а также согласованием с другими основными донорами, в частности международными финансовыми организациями, Европейским Союзом и партнерами по G7.
- Соединенное Королевство признает значительный прогресс, достигнутый Украиной в осуществлении реформ.
Сотрудничество на случай предстоящего вооруженного нападения
- В случае вооруженного нападения России на Украину по запросу любого из участников участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимые для противодействия или сдерживания агрессии.
- Соединенное Королевство обязуется, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, предоставит Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых областях, а также экономическую помощь; наложит на Россию экономические и другие санкции.