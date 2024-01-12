Історичний документ 12 січня у Києві підписав Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він діє протягом 10 років з дати підписання.

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Україна та Британія підписала історичну безпекову угоду

У преамбулі угоди серед іншого мовиться, що Україна та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії сповнені рішучості назавжди припинити неспровоковані напади Росії на Україну з 2014 року та її повномасштабне вторгнення у 2022 році, які принесли великі страждання народу України та поставили під загрозу безпеку Європи та світу.

Документ містить 9 частин: сфера застосування, оборона та безпека, невійськова безпека, політичне співробітництво, фіскальна підтримка, відновлення та відбудова, гуманітарне співробітництво, реформи, співпраця на випадок майбутнього збройного нападу.

Сфера застосування

Цією угодою Україна та Сполучене Королівство вирішили поглибити співпрацю та партнерство, які ґрунтуються на спільних інтересах у захисті міжнародного правопорядку, миру та захисту основоположних прав і свобод людини.

Сполучене Королівство вважає, що майбутнє членство України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зробить ефективний внесок у мир і стабільність у Європі. Учасники вирішили координувати та зміцнювати спільні зусилля з підтримки вступу України до НАТО.

Основні компоненти зобов'язань щодо безпеки, наданих Україні Британією є:

надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки та захисту її громадян;

запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Росії;

підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема – шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.

Оборона та безпека

Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки їй буде потрібно, щоб Україна могла ефективно захищатися.

Учасники працюватимуть разом та з іншими партнерами України, щоб забезпечити здатність Збройних Сил України та Сил безпеки повністю відновити її територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, а також посилити стійкість України, щоб вона була достатньою для стримування та захисту від майбутніх нападів і тиску.

у межах її міжнародно визнаних кордонів, а також посилити стійкість України, щоб вона була достатньою для стримування та захисту від майбутніх нападів і тиску. Учасники прагнутимуть забезпечити, щоб військові спроможності України були на такому рівні, аби у разі зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатна надати ефективну військову допомогу. Умови, формат та обсяг такої допомоги визначатимуться учасниками.

Сполучене Королівство продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж 10 років дії цієї угоди.

Сполучене Королівство спільно очолить Коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України. Коаліція морської спроможності має на меті підтримати Україну, щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки в Чорному морі та в Азовському морі до 2035 року й надалі.

Невійськова безпека

Сполучене Королівство сприятиме розвитку спроможності захисту критичної інфраструктури України.

Україна та Сполучене Королівство вивчатимуть питання щодо спільних освітніх та навчальних програм для спеціалістів із захисту критичної інфраструктури.

Учасники працюватимуть над упровадженням спільного протоколу стримування та реагування на кібератаки з боку Росії, її сателітів та проросійських хакерських угруповань, зокрема, переслідуючи спільні цілі стримування та створюючи механізм для оперативного надання експертних послуг у сфері кібербезпеки.

Щоб протистояти російському маніпулюванню інформацією та пропаганді на глобальному рівні, Україна та Сполучене Королівство будуть співпрацювати для покращення можливостей України протистояти загрозам інформаційної безпеки, насамперед російської пропаганди.

Політичне співробітництво

Сполучене Королівство вітає зусилля України, спрямовані на встановлення справедливого та сталого миру, зокрема, заснованого на принципах української Формули миру . Сполучене Королівство готове відігравати провідну роль у здійсненні кроків із впровадження мирних ініціатив, які відображають принципи Статуту ООН.

. Сполучене Королівство готове відігравати провідну роль у здійсненні кроків із впровадження мирних ініціатив, які відображають принципи Статуту ООН. Учасники визнають важливість санкцій у контексті обмеження доступу Росії до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує у своїй агресії, зменшення доходів Росії та стримування майбутніх атак.

Поки агресія Росії проти України триває, Сполучене Королівство залишатиметься відданим впровадженню жорстких санкцій проти секторів російської економіки та осіб, що перебувають у Росії та за її межами, які підтримують війну або отримують прибуток від неї, або сприяють в обході санкцій у третіх країнах.

Фіскальна підтримка, відновлення та відбудова

Після повномасштабного вторгнення Сполучене Королівство на сьогодні взяло на себе зобов'язання надати близько 4,2 мільярда фунтів стерлінгів фіскальної підтримки та понад 640 мільйонів фунтів стерлінгів двосторонньої гуманітарної, стабілізаційної, відновлювальної та реформаторської допомоги для задоволення невідкладних потреб України.

Сполучене Королівство підтримуватиме Україну на її шляху до підвищення інституційної, економічної та соціальної стійкості з акцентом на реформи, які лежатимуть в основі цих сфер.

Сполучене Королівство прагнутиме побудувати сучасну, стійку та стабільну українську економіку, інтегровану у світові ринки, невразливу до ворожого російського впливу, засновану на сильних і підзвітних інституціях та повазі до верховенства права.

Сполучене Королівство продовжуватиме фінансувати розмінування, навчання ризиків та розбудову потенціалу через свою глобальну програму протимінної діяльності.

Учасники вкотре підтверджують, що Росія повинна заплатити за довгострокову відбудову України. Російські суверенні активи в юрисдикції Сполученого Королівства залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не відшкодує збитків, завданих нею Україні.

Гуманітарне співробітництво

Учасники працюватимуть разом, щоб забезпечити більш пріоритетне, цілеспрямоване гуманітарне реагування, спрямоване на тих, хто найбільше потребує допомоги, зокрема, у важкодоступних районах.

Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати потреби стабілізації та цивільного захисту через Фонд "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) там, де це стратегічно доцільно.

Реформи

Учасники підтверджують свою прихильність спрямувати зусилля на проведення реформ відповідно до пріоритетних напрямів, визначених для вступу до ЄС і НАТО, та критеріїв МВФ, а також узгодження з іншими основними донорами, зокрема міжнародними фінансовими організаціями, Європейським Союзом та партнерами з G7.

Сполучене Королівство визнає значний прогрес, досягнутий Україною у впровадженні реформ.

Співпраця на випадок майбутнього збройного нападу