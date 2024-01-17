Президент Франції мав можливість поспілкуватися з журналістами під час форуму у Давосі. Він зауважив, що цьогоріч Європа має виробити такий порядок денний, який би міг гарантувати, що Росії не вдасться здобути перемогу у війні, розв'язаній проти України.

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Наголосив на двосторонніх безпекових угодах

Еммануель Макрон додав, що двосторонні безпекові угоди, укладені між Україною та державами-членами НАТО, а також західна допомога мають допомогти тиснути на Владіміра Путіна.

Що є корисним та водночас є певним тиском на президента Путіна, так це всі двосторонні гарантії безпеки, які ми надаємо, плюс зусилля з допомоги, яких ми докладаємо, це те, що допоможе Україні,

– зазначив Еммануель Макрон.

Французький лідер вважає, що є сильна координація між Україною та країнами, які входять до НАТО.

Ось чому ми запропонували укласти з деякими критично важливими членами двосторонні угоди, які б забезпечували безпеку і не залежали б від вступу до НАТО. Прем'єр-міністр Сунак вже здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо роботу над такою ж угодою з Україною,

– зазначив він.

Також Еммануель Макрон заговорив про виклики, які постали як перед Європою, так і перед Францією. Він вважає, що 2024 рік буде ключовим для європейців. Їм потрібно буде відновити зусилля без огляду на те, що відбуватиметься у США.

Французький лідер наголошує на необхідності Європі зберегти єдність, а також не піддаватися розколу. Він додав, що слід "спробувати виробити ефективний порядок денний, який гарантуватиме, що Росія не може і не повинна перемогти в Україні, тому що на кону стоїть не лише Україна, а наші цінності, а також наша колективна безпека в Європі, на Кавказі, в усьому регіоні".

Він також зазначив, що ще одна необхідність для Європи цьогоріч – здатність знайти мирне рішення ситуації на Близькому Сході. Макрон зауважив, що на неї слід зважати не лише з точки зору безпеки, а й з перспективи світової торгівлі.

Напередодні Еммануель Макронанонсував свій візит до Києва. Він також заявляв, що планує підписати двосторонню безпекову угоду з Україною. А ще дав обіцянку передати ЗСУ десятки ракет SCALP.