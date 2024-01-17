Президент Франции имел возможность пообщаться с журналистами на форуме в Давосе. Он отметил, что в этом году Европа должна выработать такую повестку дня, которая бы могла гарантировать, что России не удастся одержать победу в войне, против Украины.

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Подчеркнул на двусторонних соглашениях о безопасности

Эммануэль Макрон добавил, что двусторонние соглашения о безопасности, заключенные между Украиной и государствами-членами НАТО, а также западная помощь должны помочь давить на Владимира Путина.

Что полезно и в то же время является определенным давлением на президента Путина, так это все двусторонние гарантии безопасности, которые мы оказываем, плюс усилия по помощи, которые мы прилагаем, это то, что поможет Украине,

– отметил Эммануэль Макрон.

Французский лидер считает, что есть сильная координация между Украиной и странами, входящими в НАТО.

Вот почему мы предложили заключить с некоторыми критически важными членами двусторонние соглашения, которые обеспечивали бы безопасность и не зависели бы от вступления в НАТО. Премьер-министр Сунак уже совершил поездку несколько дней назад и подписал такое соглашение. Мы завершаем работу над таким же соглашением с Украиной,

– отметил он.

Также Эммануэль Макрон заговорил о вызовах, стоящих как перед Европой, так и перед Францией. Он считает, что 2024 будет ключевым для европейцев. Им нужно будет возобновить усилия, несмотря на то, что будет происходить в США.

Французский лидер отмечает необходимость Европе сохранить единство, а также не подвергаться расколу. Он добавил, что следует "попробовать выработать эффективную повестку дня, которая будет гарантировать, что Россия не может и не должна победить в Украине, потому что на кону стоит не только Украина, а наши ценности, а также наша коллективная безопасность в Европе, на Кавказе, во всем регионе".

Он также отметил, что еще одна необходимость для Европы в этом году – способность обрести мирное решение ситуации на Ближнем Востоке. Макрон отметил, что ее следует учитывать не только с точки зрения безопасности, но и с перспективы мировой торговли.

В преддверии Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Киев. Он также заявлял, что планирует подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. А еще дал обещание передать ВСУ десятки ракет SCALP.