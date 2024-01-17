Глава государства подчеркнул, что затягивание помощи станет страшным экспериментом, передает 24 Канал. И это может повлиять на способность Украины противостоять России. Более того, следствием этого может быть война между НАТО и страной-агрессором.

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Помощь для Украины оказывает влияние на Европу

Если честно, я бы не советовал нам всем экспериментировать, потому что это страшный эксперимент – затягивать с той или иной помощью. Проблема в том, что мы даже иногда называем помощь помощью, потому что, к сожалению, не все отдают себе отчет, что это безопасность не только Украины. Да, в большинстве своем украинских людей, но это безопасность европейского континента. И будет иметь влияние, безусловно, на безопасность на всех континентах. И это оказывает влияние,

– подчеркнул глава государства.

Президент вспомнил блокирование Черного моря, а также энергетический кризис, связанный с полномасштабным вторжением России. Владимир Зеленский подчеркнул, что от действий России погибали не только украинцы, но и те, кто не имел доступа к продовольствию.

Он также подчеркнул, что отсутствие помощи Украине – отсутствие помощи многим континентам. И что это может посеять хаос из-за того же голода или других вещей.

Владимир Зеленский добавил, что в результате полномасштабного вторжения произошел эмиграционный кризис. И что семь миллионов украинцев вынуждены были покинуть страну, спасаясь от войны. Что бы было, если бы сбежали все 40 миллионов украинцев в случае полного захвата нашего государства?

Это не помощь Украине. Это помощь и стабильность Европы,

– подчеркнул президент.

Он также добавил, что при отсутствии помощи наше государство будет слабым на поле боя. Ведь у нашего войска будет дефицит артиллерии. Также будет дефицит боеприпасов к противовоздушной обороне. Следовательно, мы не сможем отбиваться от баллистических ракет. Следовательно, возрастет количество убитых и раненых в результате атак со стороны врага.

Владимир Зеленский добавил, что благодаря высокоценным системам ПВО в этом году удалось проходить зиму без блекаутов. Украинцы имеют тепло, свет и воду в собственных домах, больницах, учебных заведениях.

Без помощи США, без помощи Европейского Союза Украина будет бороться, Украина будет слабее и это будет возможность для России захватить нас. А как только они нас захватят, поверьте мне, будет война НАТО с Россией. Я считаю, что Путин реально этого хочет,

– заметил Зеленский.

Обратим внимание, что Владимир Зеленский 16 января подчеркнул, что 2024 должен стать решающим. Глава государства дал понять, что не может идти речи о заморозке конфликта.