Глава держави наголосив, що затягування допомоги стане страшним експериментом, передає 24 Канал. І що це може вплинути на спроможність України протистояти Росії. Ба більше, наслідком цього може бути війна між НАТО та країною-агресоркою.

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Допомога для України має вплив на Європу

Якщо чесно, я б не радив нам усім експериментувати, бо це страшний експеримент – затягувати з тією, чи іншою допомогою. Проблема в тому, що ми навіть іноді називаємо допомогу допомогою, тому що, на жаль, не всі усвідомлюють, що це безпека не тільки України. Так, здебільшого українських людей, але це безпека європейського континенту. І буде мати вплив безумовно на безпеку на всіх континентах. І це має вплив,

– наголосив глава держави.

Президент пригадав блокування Чорного моря, а також енергетичну кризу, пов'язану з повномасштабним вторгненням Росії. Володимир Зеленський підкреслив, що від дій Росії гинули не лише українці, а й ті, хто не мав доступу до продовольства.

Він також наголосив, що відсутність допомоги Україні – відсутність допомоги багатьом континентам. І що це може посіяти хаос через той же голод або інші речі.

Володимир Зеленський додав, що внаслідок повномасштабного вторгнення сталася еміграційна криза. І що сім мільйонів українців вимушені були покинути країну, рятуючись від війни. Що ж було б, якби втекли всі 40 мільйонів українців у випадку повного захоплення нашої держави?

Це не допомога Україні. Це допомога і стабільність Європи,

– підкреслив президент.

Він також додав, що за відсутності допомоги наша держава буде слабкою на полі бою. Адже у нашого війська буде дефіцит артилерії. Також буде дефіцит боєприпасів до протиповітряної оборони. Отже, ми не зможемо відбиватися від балістичних ракет. Отже, зросте кількість убитих і поранених внаслідок атак з боку ворога.

Володимир Зеленський додав, що завдяки високовартісним системам ППО цьогоріч вдалося проходити зиму без блекаутів. Українці мають тепло, світло та воду у власних оселях, лікарнях, навчальних закладах.

Без допомоги від США, без допомоги від Європейського Союзу Україна буде боротися, Україна буде слабкіша і це буде можливість для Росії захопити нас. А щойно вони нас захоплять, повірте мені, буде війна НАТО з Росією. Я вважаю, що Путін реально цього хоче,

– зауважив Зеленський.

Звернімо увагу, що Володимир Зеленський 16 січня наголосив, що 2024 рік має стати вирішальним. Глава держави дав зрозуміти, що не може йти мови про замороження конфлікту.