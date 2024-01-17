Володимир Зеленський нагадав, що КНДР надала Росії понад мільйона артилерійських снарядів. Про це він сказав на брифінгу у Давосі.
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Коли КНДР перетнула червоні лінії
Як зауважив президент України, північнокорейські снаряди дійсно допоможуть окупантам. Зеленський наголосив, що постачання Росії боєприпасів – це був перший крок Пхеньяна. Другий крок полягає у передачі росіянам балістичних ракет.
Другий крок – це вже червоні лінії. Тому що це ракети. У нас була вже північнокорейська ракета, яка летіла на цивільних людей і цивільні люди загинули. Це було не на полі бою, не на фронті,
– пояснив український лідер.
Зеленський наголосив, що російські окупанти скерували північнокорейську ракету саме на цивільних.
Що кажуть експерти про військову допомогу Росії від КНДР
- Політолог Володимир Фесенко нещодавно у розмові з 24 Каналом повідомив про посилення співпраці між Росією та КНДР. За його словами, завадити цьому політичному союзу неможливо, бо обидві країни мають спільний кордон та ядерну зброю.
- Раніше експерт Defence Express Іван Киричевський порівняв північнокорейські балістичні ракети з російськими "Іскандерами". Він пояснив, що зброя КНДР має для російських окупантів лише одну значну перевагу – спрощену конструкцію.
- Не так давно експерт з авіації Костянтин Криволап повідомив, що Росія закупає у КНДР балістику. Мовиться про ракети KN-23, які є переробленим аналогом ракет "Іскандер-М". На його думку, це може свідчити про суттєве зменшення виробничих потужностей в росіян.