Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Росія закупляє в КНДР балістику, адже у неї немає достатньої кількості ракет. Великої шкоди завдають Росії удари безпілотниками по її території.

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Загроза від ракет КНДР

У Білому домі підтвердили, що Росія використовує північнокорейські балістичні ракети. Найімовірніше, що Пхеньян продовжить постачати Росії балістику. Мовиться про ракети KN-23.

Ракети KN-23 – це перероблений "Іскандер-М". Повністю "передерти" "Іскандери" було технічно неможливо, адже технологічний рівень виробництва КНДР не такий високий. Тому ліпили, що могли, але з розумінням проблем, які були в "Іскандерів",

– зазначив Костянтин Криволап.

Цю ракету на озброєння прийняли у 2019 році. За даними корейців, KN-23 б'є далі, ніж "Іскандер". Дальність її польоту – 690 кілометрів.

"Не треба думати, що це відстала країна. Ця лінійка балістичних ракет КНДР закінчується міжконтинентальною ракетою. Точні вони (KN-23 – 24 Канал) чи ні – це інше питання. Але якщо пів тонни летять тобі на голову, це в будь-якому випадку небезпечно", – наголосив авіаційний експерт.

Варто розуміти, що Росія не просто так жебракує ракети та дрони у Північної Кореї чи Ірану. Ймовірно, їхні виробничі потужності суттєво зменшились. Не виключно, що через постійні удари безпілотниками по заводах на території Росії.

У Росії є приблизно 140 пускових установок "Іскандер", для яких потрібно мати хоча б по дві, а то й чотири ракети. Таких запасів у країни-агресорки просто немає. Тому зараз почали використовувати північнокорейську балістику. Однак поки її у росіян небагато.

Зверніть увагу! Під час масованої атаки 8 січня росіяни випустили 58 повітряних цілей: 51 ракету та 7 "Шахедів". З усієї кількості ракет – 30% балістики, чого раніше не було.

Росія закупляє балістику в КНДР: що відомо