У вересні 2023 року російські телеграм-канали поширювали відео, яке нібито свідчило про атаку на російське місто Орел. Тоді повідомляли, що БпЛА також атакували нафтобазу на території області.
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Що відомо про атаку безпілотників в Орлі
Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив про падіння двох БпЛА на об'єкт нафтобази "Орелнефтепродукт" на Семінарській вулиці. Окупанти традиційно звинувачують у цьому Україну.
Попередньо, дрон упав у пустий резервуар нафтобази.
На території міста Орла відбулося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу,
– поскаржився Кличков.
Він розповів, що внаслідок падіння розпочалася пожежа, яку нібито локалізували. Орловський губернатор також запевнив, що ситуація під контролем. На місці події працюють екстрені служби.
Повідомляють, що другий безпілотник нібито атакував компанію "Ореленерго", яка забезпечує область електроенергією. За попередньою інформацією, внаслідок падіння постраждали три людини. У них осколкові поранення.
Очевидці також повідомляли про ще один безпілотник, який летів над областю в сторону міста.
Водночас гучно і в Курській області. Росіяни заявили про роботу "пе-ве-о".
Інші подібні атаки на Росію: останні новини
- 4 січня у Бєлгороді пролунало щонайменше 6 вибухів. Невдовзі у мережу почали викладати наслідки вибухів. Місцями перевернуті автомобілі, місцями – вирви. Згодом у міноборони Росії повідомили, що буцімто вдалося збити 10 українських ракет РСЗО "Вільха".
- 8 січня безпілотники атакували Бєлгород. Близько 20:30 у місті залунала сирена повітряної тривоги. Губернатор Гладков заявив про ракетну небезпеку. У Бєлгороді лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу ППО. За попередньою інформацією, є постраждалі. Пізніше міноборони Росії заявило, що начебто українці вдарили по об'єктах на території країни-агресорки з реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". Зокрема, 10 таких снарядів начебто збили над Бєлгородською областю.
- Водночас гучні звуки чули поблизу нафтобази у місті Нижній Тагіл у Свердловській області країни-агресорки. Російські пропагандисти зазначили, що вибух стався на залізничних коліях у Нижньому Тагілі у районі станції Сан-Донато. За словами росіян, біля цієї станції розташована нафтобаза.