У вересні 2023 року російські телеграм-канали поширювали відео, яке нібито свідчило про атаку на російське місто Орел. Тоді повідомляли, що БпЛА також атакували нафтобазу на території області.

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Що відомо про атаку безпілотників в Орлі

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив про падіння двох БпЛА на об'єкт нафтобази "Орелнефтепродукт" на Семінарській вулиці. Окупанти традиційно звинувачують у цьому Україну.

Попередньо, дрон упав у пустий резервуар нафтобази.

На території міста Орла відбулося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу,

– поскаржився Кличков.

Він розповів, що внаслідок падіння розпочалася пожежа, яку нібито локалізували. Орловський губернатор також запевнив, що ситуація під контролем. На місці події працюють екстрені служби.

Повідомляють, що другий безпілотник нібито атакував компанію "Ореленерго", яка забезпечує область електроенергією. За попередньою інформацією, внаслідок падіння постраждали три людини. У них осколкові поранення.

Очевидці також повідомляли про ще один безпілотник, який летів над областю в сторону міста.

Водночас гучно і в Курській області. Росіяни заявили про роботу "пе-ве-о".

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