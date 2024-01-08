Про це повідомляють російські ЗМІ. Окупанти також бідкаються, що гучні звуки могли статися через буцімто підрив вибухового пристрою, передає 24 Канал.
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У Нижньому Тагілі "підірвали" вибуховий пристрій біля нафтобази
Російські пропагандисти зазначили, що вибух стався на залізничних коліях у Нижньому Тагілі у районі станції Сан-Донато. За словами росіян, біля цієї станції розташована нафтобаза.
Росіяни жаліються про вибух у Нижньому Тагілі / Фото з російських телеграм-каналів
Окупанти також наголосили, що внаслідок гучних звуків у Нижньому Тагілі нібито ніхто не постраждав. Водночас у росЗМІ зазначили, що поряд із місцем вибуху начебто знайшли ще один вибуховий пристрій.
Пропагандисти зауважили, що рятувальні служби перевіряють інформацію про підрив вибухового пристрою під однією з цистерн на залізничних коліях у Нижньому Тагілі. Наразі жодної офіційної інформації російська влада стосовно цього інциденту не надавала.
Варто зазначити, що місто Нижній Тагіл розташоване за майже 2 170 кілометрів від крайньої східної точки нашої держави. Тому російська влада має знову вигадувати, як виправдати цю "диверсію" у своєму глибокому тилу, за 2 тисячі кілометрів від лінії фронту.
Де розташоване місто Нижній Тагіл: дивіться на карті
У Росії не вперше лунають вибухи
- У російському місті Бєлгород 4 січня пролунало щонайменше 6 вибухів. Пропагандисти заявляли, що буцімто працює ППО, але згодом у мережу виклали кадри, де було видно, як у місті були перевернуті автомобілі, а місцями вирви.
- Того ж дня "тривожно" було й у Новоросійську. За попередніми даними, російська ППО намагалися у місті "збити ворожу ракету".
- Крім того, вибухи лунали й у Липецькій області країни-агресорки. У міноборони Росії заявили, що нібито збили ворожу ракету, а жодних постраждалих в області нібито немає.