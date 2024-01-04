Місцеві жителі панікують у соцмережах. Зокрема, пишуть, що "аж тремтіло все".

Зверніть увагу Кирила Олексійовича привітали добрі люди, – ГУР про спалений у Росії Су-34

У міноборони Росії традиційно заявили, що ракету збили. На території країни-агресорку не обходиться ні дня без байок про роботу "легендарної" ППО.

Окрім того, відразу ж повідомили, що "потєрь нєт".

У Росії згорів Су-34

Тим часом ранок у Росії теж був "вогняним". У Челябінську палав літак Су-34. У ГУР МО заявили, що це, вочевидь, був подарунок до Дня народження Кирила Буданова: 4 січня йому виповнилося 38 років.

Також дуже спекотно було у тимчасово окупованому Криму. Загарбникам вкотре нагадали, що їхній час на території півострова – завершується. Зокрема, воїни ЗСУ 4 січня знищили командний пункт росіян біля Севастополя. Також рух "Атеш" повідомив, що Сили оборони завдали удару по частині зв'язку в Євпаторії.

У Повітряних силах передали "привіт" російським окупантам.

"Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", – заявив Микола Олещук.

Окупанти не мають жодного майбутнього на території тимчасово окупованого Криму.