Местные жители паникуют в соцсетях. В частности, пишут, что "дрожало все".

Обратите внимание Кирилла Алексеевича поздравили добрые люди, – ГУР о сожженном в России Су-34

В минобороны России традиционно заявили, что ракету сбили. На территории страны-агресорки не обходится ни дня без басен о работе "легендарной" ПВО.

Кроме того, сразу же сообщили, что "потер нет".

В России сгорел Су-34

Тем временем утро в России тоже было "огненным". В Челябинске горел самолет Су-34. В ГУР МО заявили, что это, по-видимому, был подарок ко Дню рождения Кирилла Буданова: 4 января ему исполнилось 38 лет.

Также очень жарко было во временно оккупированном Крыму. Захватчикам еще раз напомнили, что их время на территории полуострова – завершается. В частности, воины ВСУ 4 января уничтожили командный пункт россиян возле Севастополя. Также движение "Атеш" сообщило, что Силы обороны нанесли удар по части связи в Евпатории.

В Воздушных силах передали "привет" российским оккупантам.

"Привет оккупантам в Крыму! Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4-го января и благодарю пилотов Воздушных Сил и всех, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу", – заявил Николай Олещук.

В оккупантов нет ни будущего на территории временно оккупированного Крыма.